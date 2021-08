Janša objavil podatke, ki zanimajo številne Slovence

Predsednik vladeje poobjavil podatke, ki zanimajo marsikaterega Slovenca, in sicer razmerje med cepljenimi in necepljenimi v slovenskih covidnih bolnišnicah po tednih.Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) kažejo, koliko cepljenih in necepljenih je bilo po tednih v bolnišnicah med 1. marcem in 1. avgustom letos. Medtem ko je bilo število cepljenih, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, vsak teden relativno nizko, pa je bilo število necepljenih veliko višje. Razmerje med cepljenimi in necepljenimi je bilo posebej veliko v tistih tednih, ko so bili covidni oddelki najbolj polni.Tako je bilo v 14. tednu v bolnišnicah kar 336 necepljenih covidnih pacientov, cepljeni pa štirje. Največ cepljenih, ki so potrebovali intenzivnejšo zdravniško pomoč, je bilo v bolnišnicah v 15. tednu, ko jih je bilo osem.Proti koncu tretjega vala, nekje konec junija, je začelo upadati število covidnih pacientov v bolnišnicah tako med cepljenimi kot necepljenimi, zato se je razlika zmanjšala, zadnje tedne pa se covidni oddelki ponovno polnijo.Tudi ti podatki torej kažejo, da cepivo varuje pred covidom 19. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da cepivo ni stoodstotna zaščita pred virusom. Še posebej proti delta različici, ki je prevladujoča v Sloveniji, nudi nekoliko manj zaščite, a je še vedno veliko bolj varno, saj močno zmanjša verjetnost hujšega poteka bolezni.V Sloveniji je polno cepljenih 40,4 odstotka ljudi oziroma 853 tisoč ljudi, s prvim odmerkom pa 955 tisoč oziroma 45 odstotkov. Pred pojavom delta različice virusa je bilo zaželeno, da bi dosegli 60-odstotno precepljenost, ob pojavu bolj nalezljive različice pa bi moral biti odstotek precepljenih še višji.