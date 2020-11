Janša obiskal bolnišnico, usul se je plaz komentarjev

Janša z vodstvom Splošne bolnišnice Murska Sobota. FOTO: Kabinet predsednika vlade

Predsednik vladeima za seboj deloven konec tedna. Obiskal je namreč Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor ter mestno občino Maribor. Največ časa so namenili stanju zaradi koronavirusne bolezni in investicijam v povečanje zdravstvenih kapacitet v Mariboru ter regiji. Na občini pa so se pogovarjali o odprtih temah med občino in vlado.Iz Maribora je Janšo pot zanesla še v eno zdravstveno ustanovo, in sicer v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer je z vodstvom spregovoril o naporih za obvladovanje koronavirusa v eni najbolj ogroženih regij. Spregovorili so tudi o uspehih, o katerih javnost ve premalo, ter tudi o potrebnih investicijah in medsebojni solidarnosti ekip, ki varujejo zdravje in rešujejo življenja, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.Bolj kot to, o čemer so se pogovarjali, pa je na družbenih omrežjih pozornost pritegnila podrobnost z nekaterih fotografij z obiska. Ne, nihče izmed udeležencev, ni pozabil maske, je pa marsikdo opazil, da ima Janša modro kirurško haljo obrnjeno narobe. Te se namreč zavezujejo na hrbtu, kot so jih imeli zavezane vsi ostali na fotografijah, edino premier si je dovolil »modni prekršek« in je imel zavezano spredaj. Glede na to, da ni operiral, škode ni bilo, so pa bili nekateri komentarji neprizanesljivi. Eden se je pošalil, da mu je manjkala žena, ki je zdravnica, drugi pa je priznal, da se je v teh težkih časih vsaj malce nasmejal.