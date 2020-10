Janša ob dnevu suverenosti: Zgodovina nas uči, da nič ni nemogoče, če smo kot narod enotni

Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob dnevu suverenosti zapisal, da se na današnji praznik spominjamo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvajanja Slovenije. »Zgodovina nas uči, da nič ni nemogoče, če smo kot narod enotni,« je poudaril.



»Zaradi poguma, modrih odločitev in enotnega ter v skupni ideji povezanega slovenskega naroda smo si kljub političnim razlikam in nagajanju nekaterih priborili samostojno državo, o kateri so sanjale mnoge generacije pred nami,« je danes v poslanici zapisal premier. Skupaj lahko premagamo nepremagljivo Pozval je, naj bo zato današnji dan spomin in opomin, kako nas povezanost v skupnem cilju kot narod ohranja žive in močne. Naj se v nas krepi zavedanje, da skupaj vedno lahko premagamo tudi tisto, kar se zdi nepremagljivo. In že jutri dosežemo to, kar je bilo še včeraj nepredstavljivo, je zapisal.



V poslanici je Janša spomnil, da je oktobra 1991 zadnji vojak okupatorske Jugoslovanske armade (JLA) zapustil Slovenijo. Slovenija je ne le pravnoformalno, temveč tudi dejansko postala suverena država.



Opomnil je, da v življenju človeka in naroda ni nič samoumevno, še posebej ne tako veličastni dogodki, kot sta rojstvo in uspešna obramba samostojne države. Brez zaveznikov »Slovenija v osamosvojitveni vojni ni imela zaveznikov, na katere bi se lahko naslonila. Prav tako nismo imeli pomoči, na katero bi lahko računali v bitki za vzpostavitev lastne in suverene države. Zanesli smo se lahko le nase – na svoje znanje, na svoje sposobnosti, na svojo odločenost, da bomo imeli svojo domovino. Obenem pa smo upali tudi na nekaj božjega blagoslova,« je zapisal Janša.



Kot je dodal, nam je »kljub izdaji slovenskega naroda in razorožitvi teritorialne obrambe uspelo oblikovati svojo vojsko«. »Zmago v vojni za Slovenijo in proti jugo komunistični JLA je dosegla slovenska vojska skupaj s slovensko policijo, vojska slovenskih domoljubov, povezanih v slovenske oborožene sile, ki so nastale iz Manevrske strukture narodne zaščite. Še nikoli v zgodovini slovenskega naroda ni bilo tako veliko ljudi lahko hvaležno veliki manjšini svojih sonarodnjakov,« je navedel premier.



Kakšna je moč poguma in hrabrosti, ki sta rojena iz ljubezni, po njegovih besedah izpričujejo videoposnetki tistih usodnih dni pred skoraj 30 leti. »Z globokim spoštovanjem gledamo posnetke naših sodržavljanov iz Vipavske doline in drugod, ki so se z golimi pestmi in rokami lotili tankov JLA. Z veliko mero ne le državljanskega poguma, temveč tudi modrosti nam je uspelo premagati vojsko, za katero je veljalo, da je deseta najmočnejša armada na svetu,« je zapisal. Čut za čast Ob tem pa je izpostavil, da smo Slovenke in Slovenci lahko ponosni, da smo v bitkah, ki smo jih bojevali, pokazali tudi izjemno srčnost in čut za čast. »Ranjence pripadnike JLA smo zdravstveno oskrbeli brez razlik. Nad agresorskimi vojaki se nismo maščevali, tudi takrat ne, ko so sklonjenih glav odhajali iz Kopra. Tiste mlade fante, ki so jih proti njihovi volji poslali nad nas in ki so najverjetneje mislili, da jih bomo postrojene postrelili, smo s karto za vlak in civilnimi oblekami poslali domov,« je poudaril premier in dodal, da iz Slovenije v času osamosvojitvene vojne niso bežale trume beguncev, nihče ni bil prisilno mobiliziran, nismo doživeli razkosanja slovenskega ozemlja.



Čeprav so vojni časi vedno kruti, smo po Janševih besedah lahko kot narod vedno ponosni na to, da smo bojevali častno bitko. »Tako je naš cilj, uresničitev plebiscitarne odločitve slovenskega naroda za samostojno in suvereno državo Slovenijo, še bolj žlahten in svetal. Za vedno v zgodovino zapisan kot dokaz zrelosti slovenskega naroda in poguma njegovih vojakov,« je še ocenil predsednik vlade.



V Sloveniji 25. oktober kot dan suverenosti praznujemo od leta 2015. Spominjamo se odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 25. oktobra 1991. S tem je Slovenija dokončno postala suverena država.