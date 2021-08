Janša o omejitvah in stroških: Povzročamo si jih sami in ne virus

Strokovnjakom koronaštevilke, ki smo jim priča v zadnjih dneh povzročajo obilo skrbi. Opozarjajo, da so, glede na lansko leto, te previsoke in da nas v jeseni ob takšnem trendu čakajo polne bolnišnice in nove omejitve.Trenutno stanje v državi skrbi tudi predsednika vlade, ki je s prstom pokazal na krivce, za morebitne omejitve, ki nas čakajo v jeseni in na twitterju komentiral trenutno stanje.»Število cepljenih na dan je prenizko, število okužb pa hitro narašča. Cepiva je za vse dovolj in je za posameznika brezplačno. Vse omejitve v jeseni in vsi stroški ponavljajočega se testiranja so oziroma bodo popolnoma nepotrebni - povzročamo si jih sami in ne virus,« je zapisal Janša.