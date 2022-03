Janša o ogroženosti Slovenije z jedrskim napadom

Odhod predsednika vlade Janeza Janše v vojno območje Ukrajine je mnoge presenetilo. Srečanje menda ni bilo usklajeno znotraj slovenskih državnih organov, zato je bila ta informacija, ki smo jo izvedeli na dan odhoda, presenečenje za vse. Janša je sinoči za Odmeve še zatrdil, da obisk Kijeva varnostno ni bil usklajen z Rusijo. »Predlagal sem, da o tem ne obveščamo. Da opravimo resne pogovore in nato kasneje obvestimo, a je bila odločitev evropskih kolegov drugačna. EU je o tem obvestil Združene narode in oni so o tem obvestili tudi Rusijo. Oni so to vedeli in dejansko v tem času ni bilo napadov na središče Kijeva,« je dejal.

O tvegani poti v Kijev

Na vprašanje sledilcev na instagramu, ali ga je bilo česa strah v Kijevu, je odgovoril, da so se z vlakom vozili deset ur, a da se je počutil varnega. »Pot ni bila nenevarna, ampak bistveno bolj varna, kot je dnevno življenje tujih dopisnikov in novinarjev, /.../, ki dejansko v nevarnih okoliščinah sporočajo, kaj se dogaja v Ukrajini. Karmen Švegl, ki je bila tam kot dopisnica nacionalne javne televizije, je vsak dan tvegala več, kot smo tvegali mi s to potjo v Kijev,« je dejal.

Janša je odgovoril tudi na vprašanje, »ali obstajajo realne možnosti za jedrski napad na Slovenijo, da bi torej čutili posledice jedrskega orožja». »Nobene realne možnosti, da bi bila Slovenija dejansko ogrožena z jedrskim napadom,« je prepričljivo dejal.