Janša o obveznem cepljenju in ukrepih za najhujši val, ki prihaja

Predsednik vlade Janez Janša je po koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju v Odmevih spregovoril tudi o pripravah na najhujši epidemijski val, odkar se svet bori s koronavirusom. Ta nas bi lahko dosegel v februarju, število okuženih se namreč drastično povečuje, v nekdaj tednih bi lahko bilo stanje v bolnišnicah spet zelo resno. Bo Slovenija ta udarec zmogla brez ostrejših ukrepov?

»Dokler bo mogoče, ukrepov ne bomo zaostrovali. Upamo, da bomo šli čez ta val samo z doslednim spoštovanjem pogoja PCT. Pristop k temu ukrepu je bolj resen, kot novembra. Nedavno sem govoril s predsednico danske vlade, kjer imajo še več okužb kot mi, pa so bili zelo precepljeni. V bolnišnicah pa ni ljudi. Tudi pri nas imamo dobro precepljenost pri starejših od 50 let, skoraj 80-odstotno s prvim odmerkom. Ko gre za odraslo populacijo, smo pri 70 odstotkih. Nismo tako slabi, a lahko bi bili boljši, tako bi bilo tveganje manjše. Ali bodo potrebni dodatne drastične zaostritve, je odvisno od tega, koliko bo ta precepljenost zadostovala, da bodo posledice velikega števila okužb milejše. Računamo, da smo nekje na robu in da lahko s tem, ko se striktno držimo priporočil, zvozimo brez dodatnih ukrepov,« je povedal premier.

O tem, zakaj se vlada ni odločila za obvezno cepljenje, pa je Janša dejal, da so le sledili stroki. »Ne domišljamo si, da več vemo o virusu, cepljenju, posledicah in ukrepih kot stroka sama. Če bi bila stroka enotna tudi na evropski ravni, bi se vlada tako odločila. Moje osebno mnenje je, da je cepljenje edini ukrep, ki nam bo pomagal, da je treba znanosti zaupati, zato apeliram na vse, naj upoštevajo gola dejstva. Na milijarde ljudi je cepljenih, zelo malo je smrti zaradi stranskih učinkov, na milijone pa zaradi posledic epidemije,« je dejal.

Predsednik vlade je sicer po koalicijskem vrhu sporočil, da bo zdravstvena stroka do konca tedna pripravila predlog novega skrajšanja karanten – na pet dni. Ukrep naj bi začel veljati sredi tedna.