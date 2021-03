Janša Novakovi zabrusil, kaj pričakuje od nje za 15 tisočakov

Čeprav sta oba z desnega političnega pola, njuni stranki pa sta v Evropskem parlamentu obe članici iste evrospke družine - Evropske ljudske stranke (EPP) -, pa medinže nekaj časa vlada milorečeno nesoglasje.Nekdanja predsednica NSi je na dan, ko v Evropskem parlamentu v sklopu skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin,, zapisala, da »vojna z STA ni upravičena in bi se lahko rešila drugače. Od Janeza Janše pričakujem konstruktivno držo. Pričakujem manj spornih tvitov in državotvornost. Od medijev pa pričakujem objektivno odgovornost.« Dodala je še, da »prenašanje notranjepolitičnih sporov v Bruselj škodi ugledu naše države. Zato se tudi prihodnji teden k besedi v Evropskem parlamentu ne bom prijavila.«Je pa bil prvi tvit dovolj, da je Novakova, ki je trenutno evroposlanka, da se je odzval Janša. »Od evropske poslankeLjudmile Novak s 15.000 evri mesečne apanaže na račun slovenskih delavcev in upokojencev pričakujemo, da bo delala v korist Slovenije in ne zgolj zgago,« ji je sporočil.Pod zapisom predsednika vlade so bila deljena mnenja; eni menijo, da je kritika Novakove še kako na mestu, drugi pa, da res dela zgago, nekaj pa jih je Janši zabrusilo, da tudi on že dolga leta prejema plačo iz davkoplačevalskega denarja.