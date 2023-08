Janša o načrtih za sanacijo ... To bo pravi test za vlado

Prvak opozicijske stranke SDS Janez Janša je v oddaji Odmevi voditeljici Rosviti Pesek povedal, kaj meni o vladnih ukrepi in ali so politiki vlade in opozicije res tako složni pri iskanju načrta za obnovo opustošenih območij po usodni ujmi, kot trdi premier Robert Golob.

»Pravi izziv za politiko je še pred nami. To je test za vlado. Treba je sprejeti prave interventne ukrepe in zakone,« meni Janša, ki je sicer pokazal veliko razumevanja za ukrepe vlade in zavzel presenetljivo nekritično in konstruktivno držo.

Opozoril je na to, da so načrtovane tehnične pisarne na terenu v preteklosti prinesle tudi dodatne birokratske ovira, zato poziva, da se je tokrat temu treba izogniti, saj bo sicer sanacija še počasnejša.

»Nujno je do konca meseca dopolniti načrt za okrevanje iz sklada EU za okrevanje, ki je ogromen,« pravi in še, da je vsota, ki jo lahko iz EU počrpa Slovenija velika.

Janša pozdravlja tudi idejo o solidarnih sobotah v naslednjih mesecih. Vsako drugo soboto bi delali za prizadeta območja, je napovedal premier Golob.

Še so potrebne delovne roke

Janša je pozval ljudi, da je dela še dovolj, čeprav so najbolj iskani bageristi in težka mehanizacija: »Še polno neočiščenih področjih, kjer so še potrebni ljudje in njihove delovne roke.«

Upa, da bo kakšen od njihovih 44 predlogov, ki so jih odnesli na vlado, obrodil sadove: »Vsaka pametna vlada bi dobre predloge sprejela.«