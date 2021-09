Janša o ljudožercih in kanibalizmu

Vodstva strank LMŠ, Levice, SD in SAB so v soboto potrdila sporazum o povolilnem sodelovanju. Podpis sporazuma so napovedali za torek, ko nameravajo na skupni novinarski konferenci tudi razkriti vsebino sporazuma.Na odločitev opozicijskih strank, da se povežejo in se zavežejo k povolilnemu sodelovanju, se je odzval tudi predsednik vlade. »Hm. Nočete razdeljene države, hkrati pa podpisujete izključevalni sporazum proti vsem ostalim, ki niso #prvorazredni? Kot da bi ljudožerci obsojali kanibalizem,« je zapisal.Pobudo za povolilno sodelovanje in povezovanje je avgusta podal prvak LMŠ. Takrat je predlagal tri točke: normalizacijo Slovenije, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah.«Koordinator stranke Leviceje dejal, da je sporazum temeljni kamen za postavitev vlade, ki bo morala državo popeljati iz kaosa, v katerem smo se znašli zaradi razdiralnih, protidemokratičnih in skrajno desnih politik vlade Janeza Janše.Predsednica SDje po klavzuri in odločitvi, da sklenejo politični sporazum o sodelovanju, dejala, da si želi, da skupaj vodijo Slovenijo v odgovorno v prihodnost, ki bo boljša, kot je danes. »Samo od nas je odvisno, kakšna bo prihodnost. Ne morem sprejeti, da smo zaradi razdiralne in sovražne vlade, ki je Slovenijo pahnila v kaos, v epidemiji izgubili toliko ljudi. Mnogi so bili žrtve virusa, mnogi pa nedopustnih čakalnih dob, prepozno postavljenih diagnoz in izčrpanosti zdravstvenega osebja,« je dejala.Svet SAB je o besedilu sporazuma odločal že v torek, ko so voditelji teh štirih opozicijskih strank besedilo sporazuma parafirali.