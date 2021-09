Janša o grožnji, ki preti Sloveniji in Evropi

»Evropska federacija ali federalna Evropa bi bila v nasprotju z idejo ustanoviteljev EU, a je integracija držav zahodnega Balkana pomembna zaradi nevarnosti ilegalnih migracij v Evropo,« je v pogovoru za madžarski časnik Magjar Hirlap povedal predsednik vlade. Sam se zavzema za Evropo narodov, ne za federalni model ZDA. Poudaril je, da je velik uspeh, da so se v Svetu EU strinjali, da se migracijska kriza izpred šestih let ne sme ponoviti, s čimer so s padcem Kabula zajezili možnost, da bi v Evropo spet prišlo na tisoče ljudi iz Afganistana.»V migracijski krizi zaradi razmer v Siriji v Evropo niso prišli ženske in otroci, temveč množica moških v vojaški starosti. Mnogo ljudi prihaja v Evropo, trgovina z ljudmi je velik posel. Ne moremo rešiti vprašanja na eni meji, potrebujemo sodelovanje držav zahodnega Balkana, zato je pomembno premikati njihovo evropsko integracijo. To je hkrati tudi varnostno vprašanje, ker to ni zadnji val migracij, ki grozi Evropi,« je dejal Janša. Po njegovih besedah se Evropa ubada z demografskim deficitom, grozijo pa ji nenadzorovane migracije iz sosednjih regij, ki ni nimajo demografskih problemov, o čemer pa se v Bruslju po Janševih besedah ne posveča dovolj pozornosti.»Demografija je ključno vprašanje: če ni ljudi, ni ničesar – ni Evrope brez Evropejcev, Madžarske brez Madžarov niti Slovenije brez Slovencev. Migracije niso nič novega, bile so in bodo. Zgodovina nam govori, da različne civilizacije in ljudje lahko živijo v sožitju, a če so k mešanju prisiljeni, to v večini primerov privede do konfliktov in vojn. V tem moramo najti sporočilo. Če pogledamo svetovne demografske trende, potem je dejstvo, da Evropa obsega šest odstotkov svetovne populacije in da se njeno prebivalstvo zmanjšuje, medtem ko prebivalstvo v Afriki hitro narašča. Če bomo odprli mejo, bo Evropa izginila,« meni Janša.