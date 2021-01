Janša: 70-odstotno precepljenost lahko dosežemo do začetka poletja

Angleški sev je v Sloveniji

V ponedeljek še ne bo velikega sproščanja, možnost za nekatere regije

Stanje glede naročenih cepiv bistveno boljše

70-odstotno precepljenost lahko dosežemo do začetka poletja

Množično cepljenje po vrstnem redu prijav iz aplikacije

V EU želijo do poletja cepiti najmanj 70 odstotkov odraslih Evropska komisija je v novem svežnju predlogov v boju proti pandemiji novega koronavirusa, ki so osredotočeni na pospešitev cepljenja, danes članice EU pozvala, naj do poletja cepijo najmanj 70 odstotkov odraslih. Obenem pri komisiji obljubljajo tudi več informacij o pogodbah o nakupu cepiv proti covidu-19.

Kot smo že poročali, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je v vzorcu osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našel koronavirus, zelo podoben novemu angleškemu sevu.To je potrdil tudi predsednik vlade. »Angleški sev je v Sloveniji. Sled so ugotovili na letališču. Dodal je, da so vsi, ki se pri nas ukvarjajo s covidom-19, prepričani, da ga imamo pri nas že nekaj časa. Čudno bi namreč bilo, da je povsod v naši okolici, le pri nas ne, je dejal.Ali smo prešli iz črne v rdečo fazo, bo znano jutri. Trendi niso dobri, so pa boljši kot v začetku meseca.«Glede trenutne epidemiološke slike je dejal, da se izboljšuje, a da v ponedeljek še ni mogoče pričakovati drastičnega sproščanja ukrepov.Je pa poudaril, da za ponedeljek zagotovo ni možno pričakovati drastičnega sproščanja omejitvenih ukrepov, da pa rahla možnost obstaja za nekatere regije.Po Janševih besedah bo vlada o morebitnem sproščanju ukrepov odločala na seji v sredo. Ali bo ugotovila, da smo iz črne faze prešli v rdečo, ko je mogoče začeti sproščati nekatere ukrepe, bo po njegovem mnenju znano na sami seji, »trendi zadnjega tedna pa so optimistični«.Kljub temu pa drastičnega rahljanja ukrepov po Janševih besedah še ni na vidiku. »Če držijo napovedi zadnjih petih ali šestih dni, to pomeni, da bomo na oranžno fazo, v kateri lahko začnemo odpravljati najbolj ostre ukrepe, čakali krepko v februar,« je povedal.Smo pa po njegovih besedah blizu prehoda iz črne v rdečo fazo. Če bi do tega prišlo, bi to pomenilo, da bi lahko v regijah, ki dosegajo merila za sproščanje, odpravili nekatere ukrepe. Pri tem je navedel odprtje šol za učence prvega triletja in vrtcev po t. i. C programu, »kar pomeni, da so razredi manjši«.Medtem so včeraj v Sloveniji potrdili 1690 novih okužb s koronavirusom Predsednik vlade je ob tem predstavil predvidene dobave cepiv proti covidu 19 in spregovoril o cepljenju, potem ko je ta teden prišla pošiljka (manjša od predvidene) cepiva podjetij Pfizer in Biontech. Po besedah Janše ima Slovenija za letos naročenih in odobrenih 2,75 milijona odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, 470.000 odmerkov cepiva podjetja Moderna. Skupno gre za 3,2 milijona odmerkov, ki bodo zadostovali za cepljenje 1,6 milijona ljudi. Slovenija ima naročenih tudi nekaj manj kot 1,4 milijona odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, nekaj več kot milijon odmerkov cepiva podjetja CureVac in 940.000 odmerkov cepiva podjetja Janssen. Trenutno najbližje odobritvi je cepivo AstraZenece, o katerem naj bi Evropska agencija za zdravila po besedah Janše odločala v sredo.Tako je premier dejal, da stanje glede naročenih cepiv bistveno boljše kot prejšnji teden. »Interesa je veliko. Želimo, da se dosledno upošteva vrstni red, določen v evropski in nacionalni strategiji cepljenja.«Dodaj, da so najmanj tri cepiva še v obravnavi. Najbližje odobritvi v tem trenutku je AstraZeneca.Kar se tiče Pfizerja, ta širi proizvodnjo, zato je bila ta teden dobava manjša. V februarju bodo naročene dobave povečane.Janša je poudaril, da glede na načrtovane dobave cepiv lahko doseženo 70-odstotno precepljenost do začetka poletja.Povedal je še, da imajo izvajalci cepljenja navodilo, naj se dosledno upošteva vrstni red, določen v evropski in nacionalni strategiji cepljenja. Ta upošteva načelo, da cepivo najprej dobijo tisti, ki so najbolj ogroženi in pri katerih obstaja večje tveganje za potek bolezni.Navodilo je tudi, naj imajo izvajalci cepljenja vnaprej pripravljene sezname oseb iz iste prioritetne skupine, ki je po strategiji na vrsti za cepljenje, in ki jih lahko takoj pokličejo, če jim zaradi neudeležbe vabljenih ali drugih razlogov ostanejo odmerki cepiva.»Pripravljamo poseben načrt, na podlagi katerega bo cepljenje potekalo množično, na bistveno več cepilnih mestih. Najprej bomo cepili prednostne skupine, nato pa bo cepljenje potekalo po vrstnem redu prijav iz elektronske aplikacije..«Preberite še:Iz Bruslja medtem sporočajo naj članice EU do poletja cepijo najmanj 70 odstotkov odraslih prebivalcev.