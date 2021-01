Janša: Nestrpnost do kristjanov povezana z Levico

Nestrpnost do kristjanov povezana z Levico

Poročali smo že, da je neznani storilec v fresko na stolni cerkvi v Ljubljani vrgel balon z barvo in jo tako poškodoval. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.Preberite še:Dogodek na Slovenski škofovski konferenciNa novico o vandalizmu pa se je odzval tudi premier. Tako meni, da se je »Nestrpnost do kristjanov in do drugače mislečih nasploh v Sloveniji začela drastično povečevati vzporedno z nastajanjem stranke Levica ter izdatnim državnim financiranjem t.i. #NVO z naslova Metelkova 6, Ljubljana.«