Janša napovedal podporo Levici, Mesec zdaj razmišlja o umiku

Potem ko je premier Janez Janša prejšnji teden v sklopu koalicijskega vrha napovedal, da bi vlada lahko podprla predlog Levice o posvetovalnem referendumu o zakonu o dohodnini, ki bi ga izvedli skupaj z volitvami, se je danes na te navedbe odzval predsednik stranke Luka Mesec. Kot je povedal, nasprotujejo izvedbi referenduma o noveli zakona o dohodnini skupaj s parlamentarnimi volitvami.

»Zavračamo pobudo, da bi z referendumom o zgolj enem vprašanju, to je vprašanju o dohodnini, zameglili vso težo prihodnosti, o kateri se na teh volitvah odločamo,« je dejal Mesec in dodal, da se pogovarjajo tudi o umiku referendumske pobude.

»Zakon o dohodnini je škodljiv, prinaša 800-milijonsko luknjo v proračun,« je poudaril na današnji novinarski konferenci. Ob tem, ko premier Janez Janša ljudem govori, da jim bo dal dodatnih 50 evrov k plači, se je treba po Meščevih besedah pripraviti, da bo treba dati teh 50 evrov za zdravstvo ali pa šolstvo, ker v proračunu ne bo denarja, da bi bilo to še naprej brezplačno.

»Osebni fevd Janeza Janše«

V Levici se, kot je izpostavil, nikakor ne strinjajo s tem, da bi bil referendum izveden na dan volitev, ki jih je Mesec označil za plebiscit. »Plebiscit o tem, ali bo Slovenija ostala demokratična država ali pa bomo dopustili, da Janez Janša in njegova klika iz nje postavijo nekakšen osebni fevd,« je bil oster.

Prav tako bodo volitve po Meščevih besedah plebiscit o tem, ali bomo imeli državo, ki bo zagotavljala brezplačno javno zdravstvo in šolstvo, državo, ki bo gradila stanovanja in postavljala železniške tire, ali pa jo bomo prepustili lobijem, ki jo bodo z davčnimi rezi tako izčrpali, da bo vse to plačljivo, javne infrastrukture pa bo vse manj oz. jo bo treba plačevati iz žepa.

»Vsaka stranka, ki gre na volitve, se bo morala jasno postaviti, na kateri strani je in kakšen koncept države želi. V Levici veste, kakšen koncept države želimo, zavračamo pa pobudo, da bi z referendumom o zgolj enem vprašanju, to je vprašanju dohodnine, zameglili vso težo prihodnosti, o kateri se na teh volitvah odločamo,« je sklenil.

Kaj prinaša zakon o dohodnini?

Da bi posvetovalni referendum, ki ga predlaga Levica, lahko izvedli skupaj s parlamentarnimi volitvami, ki naj bi bile 24. aprila, je po petkovem srečanju koalicije na Brdu pri Kranju omenil Janša. »Naj se končno Slovenci odločijo, ali so za to, da imajo večje plače, ali ne,« je dejal. Odločanje se mu zdi smiselno izvesti skupaj z volitvami, da ne bo nastali dodatni stroški in da ne bi ljudje dvakrat hodili v kratkem času na volišča.2

Po predlogu novele zakona o dohodnini bi se splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno do leta 2025 zvišala z zdajšnjih 3500 evrov na 7500 evrov. Vlada predlaga še nekaj drugih sprememb zakona, ki mu nasprotuje večji del opozicije, ker da so nevarne za vzdržnost javnih financ, prinašajo pa največ ugodnosti najbolj premožnim.

Med drugim naj bi se znižala stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov ter skrajšal čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev neobdavčena. Med predlogi so tudi davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ponovna uvedba seniorske olajšave ter ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost.