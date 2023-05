Janša namignil, da je Urška Klakočar Zupančič pod vplivom substanc

V državnem zboru je v četrtek potekala burna razprava. Poslanci in ministri so razpravljali o ukrepih, s katerimi je bivša vlada skušala omejiti širjenje covid-19. Med najbolj bizarnimi in spornimi se je trenutno vladajoči opciji zdela omejitev na občine.

Predsednica Urška Klakočar Zupančič je dejala, da so se ji odloki zdeli butasti, priznala pa je celo, da je sama odlok kršila. »Meni so se zdeli ti ukrepi neumni. Butasti. Butasti. Butasti so bili in butasti so še zdaj in butasti bodo vedno, če se jih bo še kdaj uvajalo. Upam, da nikoli ... Številni ukrepi so bili, milo rečeno, neumni in to je jasno vsakomur z zdravo kmečko pametjo,« je dejala predsednica državnega zbora med razpravo.

Janšo razburilo priznanje predsednice državnega zbora

Njeno izvajanje seveda ni šlo mimo predsednika SDS Janeza Janše, ki je na twitterju spomnil na njene besede in državljanom zastavil vprašanje, »Se vam zdijo davki butasti? Omejitev hitrosti na kaki cesti? Ergo, če lahko spoštovana predsednica DZ nekaznovano krši predpise, potem jih menda lahko vsak. Saj smo pred zakonom enaki, pravi vlada.«

Zapis Janeza Janše. FOTO: Twitter

Janša je ob tem še dodal fotografijo predsednice državnega zbora in namignil, da je pod vplivom prepovedanih substanc. Predsednico državnega zbora smo prosili za komentar in jo vprašali, ali namerava zaradi teh navedb sprožiti kakšen postopek zoper poslanca SDS. Njen odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

V SDS niso prvič namigovali, da so vladajoči pod vplivom drog. Septembra lani je poslanec Žan Mahnič s poslanskim vprašanjem želel poslati na testiranje ministra Luko Mesca. Klakočar Zupančičeva tega poslanskega vprašanja takrat na ministra ni naslovila, dejala je, da to nima veze z ministrstvom, ki ga vodi in dodala, da se s takšnimi vprašanji posega v osebnostne pravice vprašanega, v njegovo telesno in duševno integriteto.