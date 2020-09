Janša naj preneha s podtikanji, država naj zagotovi maske v šolah

Janša naj preneha s podtikanji

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) državo pozivajo, naj s petim protikoronskim zakonom zagotovi zaščitne maske za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do univerz. Ob tem poudarjajo, da nikoli niso nasprotovali uporabi zaščitnih mask.V Svizu predsednika vladepozivajo, naj »preneha s podtikanji, da sindikat nasprotuje nošenju mask v vrtcih in šolah«. Kot so spomnili v sporočilu za javnost, Sviz nikoli ni nasprotoval zaščitnim maskam, je pa ob zadnji zaostritvi nošenja mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov.Skupaj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev ter številnimi starši je sindikat jasno povedal tudi, da socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju ni mogoč, če vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki nosijo maske. Vlada je, ko je spomnil Sviz v sporočilu za javnost, splošni kritiki prisluhnila in s spremembo odloka ukrep tudi odpravila.Prav tako si je Sviz prek Konfederacije sindikatov javnega sektorja v pogajanjih o predlogu petega svežnja ukrepov za odpravo posledic covida-19 ob podpori vseh sindikalnih central in delodajalskih organizacij prizadeval, da se v predlog PKP5 zapiše določbo, da se iz proračuna zagotovi nakup zaščitnih mask za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.V pogajanjih so izpostavili, da postaja strošek nakupa mask še zlasti za socialno šibke družine vse bolj zahteven in obremenjujoč izdatek.