Janša nagovoril državljane: Pripravljeni ukrepi za različne scenarije (VIDEO)

Bo vlada še nocoj bolj zaostrila ukrepe?

Predsednik slovenske vladeje ob dnevno rekordno visokih številk okuženih z novim koronavirusom državljanom sporočil, da smo v zahtevnih časih, ki »nas silijo v spremembo navad za nekaj časa«.»Pred nami zahtevno hladno obdobje pandemije, ki terja od vseh učinkovito ukrepanje ter visoko stopnjo odgovornosti in solidarnosti,« je dejal in poudaril, da bodo zaposleni v zdravstvu svoje poslanstvo zmogli le, če jim bomo vsi pomagali z odgovornim obnašanjem.Predsednik vlade meni, da je potrebno ukrepati zdaj, ko so še male prilagoditve z nošenjem mask in omejitvijo gibanja. »Po temeljiti razpravi o nevarnostih drugega vala epidemije smo konec prejšnjega tedna na Evropskem svetu dosegli popolno soglasje o hierarhiji vrednot, ki jih v spopadu z virusom uporabljamo v EU: Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave do številnih drugih aktivnosti, pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo nekaj časa počakati. Bolj bomo sposobni z ukrepi in obnašanjem upoštevati to lestvico vrednot, prej se bomo lahko vsaj večinoma vrnili k normalnemu življenju.Vlada je po njegovih besedah pripravila »sorazmerne ukrepe«, ki bodo po potrebi aktivirani v naslednjih dneh. Minule dni je državni zbor sprejel peti protikoronski paket, v nastajanju pa je bo besedah Janše že šesti. »S petim paketom za obrambo pred virusom in pomoč ljudem smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo zdravstvenim delavcem, ki skrbijo za bolnike s covidom in prav tako dodatno plačilo za vse, ki bodo v ta namen premeščeni v drugo zdravstveno ustanovo. V prejšnjih štirih paketih smo bistveno ublažili finančne in socialne posledice dosedanjega vala epidemije. Nihče ni ostal pozabljen. Kmalu bo pripravljen tudi šesti paket, s katerim bomo sproti odpravljali posledice hladnega vala pandemije«.Janša je ob koncu dejal, da so se Sloveniji kljub epidemiji v prvem valu gospodarsko odprla vrata. »Zaradi učinkovitih ukrepov je Slovenija ena redkih držav, ki si je popravila bonitetno oceno,« je dejal Janša in dodal, da še nikoli nismo imeli takšnih investicijskih priložnosti, zato je omenil, da bi se v prihodnjih letih lahko »občutno povečala blaginja države«.Vlada je pripravila ukrepe za različne scenarije in jih bo v naslednjih dneh po potrebi aktivirala. Predstavniki vlade s strokovno svetovalno skupino ministrstva za zdravje se je nocoj zbrala na Brdu, kjer pretresajo različne scenarije. Stroka, med njimi, meni, da bi morali za nekaj časa povsem zaostriti ukrepe. Vladni govorec za covid-19je v izjavi za TV Slovenija dejal, da nocoj ne pričakuje razglasitve epidemije. To bi se lahko zgodilo v prihodnjih dneh.