Janša nad Jankovića: poglejte, kakšen posnetek je objavil (VIDEO)

Tisti, ki so se v preteklih dneh sprehodili po praznično okrašeni prestolnici, so zagotovo opazili, da so stojnice in lokali bili bolj prazni kot v prejšnjih letih. A včeraj, tik pred vladno odločitvijo, da letos strežba hrane in pijače na stojnicah ni dovoljena (izjema je le tradicionalna priprava in strežba pečenega kostanja), je bilo v prestolnici kar veselo. No, tako vsaj razkriva posnetek, ki ga je na twitterju objavil predsednik vlade Janez Janša. Ob posnetku je zapisal, da se ljubljanski župan »intenzivno trudi, da bi se šole, vrtci in trgovine čimprej zaprli. Ker so po njegovo manj pomembni od zdravja ljudi in fešt po mestu.«

Ljubljanski župan je sicer že pred dvema tednoma na novinarski konferenci razpravljal o dogodkih v okviru prazničnega decembra v Ljubljani. Dejal je, da se sam zavzema tudi za pogoj PCT na sejmiščih, a si želi, da to vlada zakonsko uredi, da bo za vse enako.

Od danes naprej pa bo na ljubljanskih ulicah drugače, vlada je namreč na včerajšnji seji sklenila, da bo režim na božičnih stojnicah drugačen. Območja prazničnega sejma morajo biti ograjena, udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, nositi zaščitne maske in upoštevati varnostno razdaljo 1,5 metra. Gibanje na sejmišču mora biti enosmerno, z ločenimi vhodi in izhodi. Prepovedana je strežba hrane in pijače na stojnicah, izvaja se le gostinska dejavnost v sedežem režimu.

Ponudnike gostinske ponudbe je včerajšnja odločitev vlade razočarala, saj so morali za najem stojnic odšteti zajeten kupček denarja, poroča STA. V prestolnici stane najem praznične hišice od 1.700 do 15.000 evrov. Na občini napovedujejo, da bodo najemnikom šli naproti in da jim bodo del plačila povrnili.

Logarjeva pravi, da nihče ne bo prikrajšan

Spremembe odloka, ki začne veljati v soboto, je vladi predlagala strokovna skupina za covid-19, katere vodja Mateja Logar je novinarjem pojasnila, da je tveganje za prenos okužbe na stojnicah bistveno večje kot v organiziranih lokalih.

»Mnenje strokovne skupine je, da stojnice, ki ponujajo hrano in pijačo, niso dovoljene, ker prihaja do stika z velikim številom ljudi in je povečana možnost, da pride do prenosa okužbe,« je povedala Logarjeva. Ponekod po državi so v teh dneh novoletni sejmi že odprti, na njih pa so tudi stojnice s hrano in pijačo.

»Nihče ne bo prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedel hot doga na stojnici, če pa bo kdo od njegovih ali celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo dovolj bolniških postelj, pa bo to katastrofa,« še povzema njene besede STA.