Janša na kongresu govoril eno uro: Zapirali so nas, kradli mandate in pozivali k smrti! (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru udeležencem kongresa v Ormožu poudaril, da bo njegova stranka do prihodnjih volitev gradila izključno »koalicijo z volivci«, saj je, kot je dejal, napočil čas, da »ukradeno državo Slovencem priborimo nazaj«. SDS bo po njegovem mnenju nadaljevala pot kot trdna in suverena alternativa, ki se bori za blaginjo državljanov.

Janša je ostro nastopil proti levici, ki jo označuje za »Ahilovo peto države«. Stranko SDS pa je predstavil kot silo stabilnosti, izkušenosti in pripravljenosti prevzeti odgovornost.

Zahvala in strateški poudarki

Po vnovični izvolitvi na čelo SDS se je Janša v enournem govoru zahvalil članstvu za izkazano zaupanje, posebne besede hvaležnosti pa je namenil svoji družini za potrpežljivost in razumevanje.

V nagovoru je ocenil, da bodo parlamentarne volitve »prej kot v enem letu« in napovedal, da se bo SDS o morebitnem koalicijskem sodelovanju pogovarjala šele po volitvah. Že zdaj pa je bodočim partnerjem postavil jasne pogoje: spoštovanje slovenske ustave in zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Kdor teh meril ne izpolnjuje, se po Janševih besedah postavlja »izven ustavnega in evropskega demokratičnega loka«.

Ne bo vlade brez večinske podpore

Janša je jasno napovedal, da SDS ne bo več oblikovala vlade brez trdne in jasne programske večine. Če poenotenja o ključnih razvojnih vprašanjih ne bo, »bomo pač počakali«, je dodal. Po njegovih besedah gre za stranko, ki je bila dvakrat v dveh desetletjih »nesebično žrtvovana za Slovenijo«, in sicer med gospodarsko krizo in epidemijo covida-19.

Ob tem je opozoril, da so bili predstavniki stranke tarča političnih in sodnih pritiskov: »Zapirali so nas, obešali, kradli mandate, pozivali k smrti in čiščenju janšistov.«

Ostra kritika levice in aktualne vlade

Največ puščic je Janša usmeril proti politični levici, ki po njegovem vodi v kadrovski in razvojni zaton države. Kritiziral je prakso postavljanja »lutk novih obrazov«, ki so rezultat »negativne kadrovske politike«. To je po njegovem ustvarilo »kadrovsko puščavo«, ki se zdaj odraža v sestavi aktualne vlade Roberta Goloba: »Kar imamo zdaj, kaže, da so nazadnje postrgali že na samem dnu.«

Ocenil je, da Slovenija gospodarsko nazaduje: »Kljub visoki zaposlenosti smo zabeležili največji padec BDP v EU.« Poleg tega se, kot je dejal, zvišuje davčna obremenitev, uvajajo se novi prispevki, vključno s prispevkom za dolgotrajno oskrbo in rtv-prispevkom. »Zaradi tega bodo plače in pokojnine manjše, računi pa višji, kot bi morali biti,« je poudaril.

Vizija SDS: hitrost, konkurenčnost, meritokracija

Janša je SDS predstavil kot stranko, ki zagovarja »hitrost, suverene in neodvisne posameznike, ugodne pogoje za gospodarstvo ter meritokracijo«. Po njegovih besedah se stranka zaveda, da »brez konkurence ni napredka«.

Izpostavil je tudi podporo politikam, ki ljudem omogočajo lastništvo nepremičnin: »Zagovarjamo politiko, v kateri si lahko čim več posameznikov zgradi lasten dom.«

Obregnil se je tudi ob pogost argument levice: »Najbolj pogost izgovor levice, da se nekaj ne naredi, je: ‘ni še čas, pogoji še niso pravi’. Mi pa pravimo: vedno je čas, pogoje je treba ustvariti.«

Cilj: ustavna večina razuma

Na koncu nagovora je Janša poudaril, da SDS ostaja trdna in močna stranka, katere moč bo v prihodnjih mesecih usmerjena v »gradnjo koalicije z volivci za dosego ustavne večine razuma«.

Razkril je, da je Strokovni svet SDS že pripravil vladni program za naslednje mandatno obdobje, ki temelji na »blaginji slovenskega človeka«. SDS je po njegovih besedah edina stranka z dovolj znanja, izkušenj in kadrov, da Slovenijo usmeri na novo pot.