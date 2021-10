Janša z izposojeno fotografijo razburil javnost in zapisal: Res žalostno (FOTO)

Tokratni sredin protest je minil bistveno mirneje kot preteklo sredo. Policija sicer ni uporabila vodnega topa, a je vseeno pridržala nekaj ljudi zaradi kršenja javnega reda in miru. Poročalo se je, da je policija pri nekaterih protestnikih našla granitne kocke.

Na dogajanje v prestolnici se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša, ki pa je ob svoj komentar pripel staro fotografijo iz leta 2009, ki prikazuje spopad navijačev in policistov v središču Ljubljane. Da gre očitno za simbolično fotografijo, so opazili tviteraši, mnogi pa so tako Janši očitali zavajanje javnosti.

»Res žalostno, da imajo nasilneži, ki že cel popoldan ovirajo promet ter motijo Ljubljančane, javno podporo ljubljanskega župana,« je sinoči tvitnil Janša in dodal fotografijo iz 17. oktobra 2009, ko sta se v Ljubljani pomerila Olimpija in Maribor, prišlo pa je tudi do spopada navijačev in policije. Predsednik vlade je kasneje zapis s sporno fotografijo izbrisal in ponovno objavil isti zapis, a z drugimi fotografiji.

Na SDS smo poslali vprašanje, zakaj je Janša delil fotografijo, ki ni v kontekstu z vsebino, a na njihov odgovor še čakamo.

Isto fotografijo je dan prej na twitterju delil tudi generalni direktor policije Anton Olaj v kontekstu obveščanja javnosti z naslovom: Zaščitimo policiste, ki zagotavljajo javni red ob varovanju shodov.

Ozadje fotografije

O vsebini fotografije, ko je prišlo do pretepa med navijači Viol Maribor in Olimpijinega navijaškega tabora Green Dragons na Prešernovem trgu in poznejšega napada na policiste, ki se jih je lotilo pet Olimpijinih navijačev na ljubljanski tržnici, smo pred leti pisali tudi v Slovenskih novicah.

