Janša materinskega dneva ni preživel doma: poglejte, kam je odpotoval (FOTO)

Predsednik SDS Janez Janša s predsednikom poljske vlade Mateuszom Morawieckijem, kot kaže, ohranja prijateljske vezi tudi po koncu svojega premierskega mandata. Čez vikend, ko so mnogi slavili materinski dan, predsednik vlade Robert Golob pa je s prostovoljci sadil drevesa, je Janša obiskal poljskega premierja.

»Dobro leto po našem skupnem obisku v Kijevu, danes v Varšavi prijateljsko srečanje s predsednikom poljske vlade, ki je organiziral tisto prvo zgodovinsko podporo napadeni državi in bil nato vseskozi na čelu EU in Nato prizadevanj za osvoboditev,« je zapisal Janša na twitterju in objavil njuno skupno fotografijo, na kateri sta oblečena »po domače«, v običajni majici in v zgornjem delu trenirke.

Srečanje je obeležil tudi Morawiecki, ki je pod objavo fotografije zapisal: »Pravo prijateljstvo se rodi v trenutkih preizkušenj. Z Janšo smo se danes spomnili skupnega potovanja v Kijev pred letom dni. Evropa še vedno potrebuje solidarnost in mir. Poljska, Slovenija in druge države v regiji kažejo, kako se ga gradi,« je napisal.

Po obisku Poljske je dva dneva za tem obiskal še Kijev, kjer se je srečal s predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Pred dobrim letom dni so bili takratni slovenski premier Janez Janša, poljski premier Mateusz Morawiecki in češki premier Petr Fiala prvi voditelji držav, ki so predsednika Volodimirja Zelenskega obiskali v obleganem Kijevu.