Janša komentiral rušenje vlade

Na slovenskem političnem parketu je vroče kot že dolgo ne. Čeprav je bilo v zadnjih dneh veliko besed o preštevanju glasov v novonastali Koaliciji ustavnega loka in o tem, dane bo sodeloval v vladi, premier do zdaj ni javno komentiral aktualnega političnega dogajanja v zakulisju.»Trdijo, da bi se morala vlada RS ukvarjati izključno s COVID19 (na stotine drugih odločitev za življenje je potrebnih vsak dan) medtem ko se sami ukvarjajo izključno z rušenjem vlade v času epidemije. Mojstri logike,« je zapisal in označil stranko SD, stranko LMŠ in Levico.V Desusu so se sicer v četrtek nekoliko potegnili nazaj. Kot kaže, po napetosti in ugibanjih za zdaj ostajajo v vladi Janeza Janše. Karl Erjavec, ki je v ponedeljek predlagal odhod Desusa iz koalicije, se je po besedah vodje poslanske skupinev četrtek opravičil in ocenil, da morda v ponedeljek ni bila najboljša razprava.