Janša jih je ukinil, zdaj jih Golobova vlada spet uzakonja: preverite, če jih boste prejeli

DZ danes po nujnem postopku sprejema ponovno obveznost izročanja računa kupcem, s katero vlada nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič predlaga obveznost izročanja računa kupcu. Na finančnem ministrstvu so navedli, da se je zelo zmanjšalo število izdanih računov v gradbeništvu, pri osebnih storitvah, popravilu motornih vozil, cvetličarstvu in gostinstvu.

Davčne blagajne so bile uvedene zaradi preprečevanja sive ekonomije in doslednega evidentiranja prometa. Sestavni del tega je tudi obvezna izročitev računa kupcu, lahko tudi v elektronski obliki.

Podatki nakazujejo, da je ukinitev obveznosti izročanja računov do povečanja števila neizdanih računov.

Podatki Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), ki izhajajo iz sistema davčnih blagajn, kažejo, da je bilo leta 2022 kljub sicer ugodni gospodarski aktivnosti v lanskem letu davčno potrjenih računov 913.848.520, kar je za 89.165.793 ali 8,9 odstotka manj kot leta 2019, ko je bilo skupaj davčno potrjenih 1.003.014.313 računov. Primerjava med omenjenima letoma je ustreznejša zaradi vmesnega obdobja epidemije covida-19.

Padec števila davčno potrjenih računov je manjši od zmanjšanja števila zavezancev, ki davčno potrjujejo račune. Leta 2022 je račune potrjevalo 54.644 zavezancev, kar je 884 ali 1,6 odstotka manj kot leta 2019. Število potrjenih računov v letu 2022 se je v primerjavi z letom 2019 torej zmanjšalo bolj, kot se je zmanjšalo število zavezancev, ki davčno potrjujejo račune.

Koliko nadzorov je inšpekcija izvedla pri izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov

»Davčne blagajne je v letu 2022 uporabljalo 53.149 davčnih zavezancev, ki so skupaj izdali 913.796.215 računov. V letu 2022 je bilo v zvezi z davčnimi blagajnami opravljenih 5.144 nadzorov. V nadzorih, pri katerih se je opravljal tudi nadzor davčnih blagajn je bilo skupaj ugotovljenih 1.838.161,81 € dodatnih davčnih obveznosti.

Največ opravljenih nadzorov je bilo v dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, gradbeništva, drugih dejavnosti, kot so frizerske dejavnosti in osebne storitve, slaščičarne, kavarne, pekarne in cvetličarne, predelovalnih dejavnostih ter dejavnosti pekarstva. Storilcem prekrškov je bilo storilcem izdanih 672 prekrškovnih aktov - 417 odločb in 255 plačilnih nalogov. Skupaj jim je bila izrečena globa v znesku 1.090.800 €, izrečenih pa je bilo tudi 186 opominov.