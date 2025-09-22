Janša jih je napičil glede zmede o božičnici: »J..e lud zbunjenog*«

Na ministrstvu za finance zanikajo, da je minister Klemen Boštjančič na kongresu Gibanja Svoboda v soboto dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice.

»Izhodišča so bila sprejeta, Ekonomsko-socialnemu svetu bodo poslana v obravnavo,« so sporočili tudi iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba.

Kot smo že poročali, je minister v petek dejal, da ne izključuje možnosti, da vlada umakne predlog uvedbe obvezne božičnice.

Janša kratek, a jasen

Na različne interpretacije glede (ne)uvedbe božičnice se je odzval tudi šef opozicije. Predsednik SDS Janez Janša je tako zapisal kratek komentar: »J..e lud zbunjenog,*«.

Golob zatrdil, da božičnica bo, izplačana bo še letos

Je pa predsednik vlade danes med odgovarjanem na poslanska vprašanja zagotovil: »Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse,« in napovedal, da bo ta izplačana še letos. Golob verjame, da marsikateri direktor ali lastnik ne razume dejstva, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni.

»Ko jim realno raste standard, ker jim rastejo plače, so bolj motivirani in produktivni, zato ima tudi on več od njih,« je opisal. Medtem so dobički v gospodarstvu zadnja tri leta rekordni. »Ker so zaposleni tako v zasebnem sektorju kot v javnem največje bogastvo in največji kapital, vam že zdaj povem, da bo božičnica za vse obvezna,« je navedel.