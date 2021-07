Janša: Jeseni bomo sami krivi za žrtve covida

V državnem zboru danes poteka redna julijska seja, predsednik vladeje pred začetkom poslancem predstavil program šestmesečnega predsedovanja in prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU. Izpostavil je okrevanje in odpornost kot jasen odgovor na krize, s katerimi se je soočila unija in ki da so razkrile slabo pripravljenost nanje. Glede konference o prihodnosti EU je poudaril pomen vključenosti čim več deležnikov.»Prva prioriteta slovenskega predsedovanja Svetu EU je okrevanje in odpornost,« je dejal. Iz vrste aktov za večjo odpornost unije, ki so bili pripravljeni v minulem letu, je izpostavil finančni odgovor za blaženje posledic pandemije, ko se je EU za okrevanje odločila uporabiti lastna sredstva.Janša upa, da bo covid naslednjega pol leta vse manj pomembna tema. Če pa bo po Evropi jeseni hud nov val covida, smo sami krivi, je dejal. Če bodo spet nove smrtne žrtve, pa se je po njegovih besedah treba vprašati, kako je mogoče, da lahko civilizacija, ki je sposobna tako hitro razviti cepivo, tega ni sposobna uporabiti.Janša je v nadaljevanju odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanka LMŠje premierja vprašala, ali je spodoben prevzeti odgovornost in javno priznati, da mu je spodletelo pri upravljanju epidemije in soočanju s posledicami. Spomnila ga je, da smo drugi v EU po številu potrjenih primerov na milijon prebivalcev, šesti v EU po številu umrlih na milijon prebivalcev. »Poletje je tukaj, 33 odstotkov ljudi je polno cepljenih. Po precepljenosti z eno dozo smo v EU na 22. mestu. Napovedujete četrti val. Zavoženo upravljanje epidemije ima tragične posledice. Hude pa so tudi posledice za gospodarstvo, mnogi so v psihični in socialni stiski. Vse je povezano – bolje kot bi upravljali epidemijo, manj bi bilo ostalih posledic.«Janša je odgovoril, da pandemija še traja, da nas čaka četrti val jeseni, zato še ni čas, da potegnemo črto. Poudaril je, da je Slovenija v marsikaterem merilu v povprečju, ko gre za ključne kazalnike epidemije. »Tudi po precepljenosti smo v evropskem povprečju. Poletje še traja in cilj 70 odstotkov še lahko dosežemo. Če ga pa ne bomo, bomo imeli ponovni zaprtje,« je poudaril. »Imamo instrumente, cepiva, za boj z epidemijo, od nas je odvisno, ali jih bomo uporabili.«Predsednik vlade je odgovoril na poslansko vprašanje(SD), kako bo vlada nadomestila izpad proračunskih sredstev ter velik proračunski primanjkljaj in javni dolg. Prednik je namreč izpostavil opozorila fiskalnega sveta, da je vlada v prvih treh mesecih letos ustvarila okoli pol milijarde evrov primanjkljaja brez upoštevanja protikoronskih ukrepov. Vlada po besedah premierja že nadomešča v proračunu izgubljena sredstva, saj več ljudi kot pred krizo dela ter plačuje davke in prispevke. »V naslednjih letih bomo ob pomoči treh virov evropskih sredstev, ki so največji doslej, investirali več, kot je Slovenija kadar koli investirala. To bo generiralo sredstva,« je napovedal.Janši je pred sejo, vodja opozicijske preiskovalne komisije, ki se ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida 19, izročil vabilo na zaslišanje. »Nimam nobenega problema priti na vašo komisijo, gotovo imam več odgovorov, kot imate vi vprašanj,« pa se je v nadaljevanju seje, med odgovarjanjem na poslanska vprašanja, odzval Janša.