Janša je jasen: Slovenija Hrvaške ne bo blokirala za ceno arbitraže

Kdaj bo Slovenija izpolnila svoje zaveze do zveza Nata?

»Ta pandemija je marsikaj spremenila glede obrambnega poslovanja. To, kar mi predlagamo za financiranje v naslednjih šestih letih, je za transportno letalo, ki smo ga v epidemiji krvavo potrebovali, ga iskali pri drugih, prosili sosede, nismo mogli po okužene, pa po zaščitno opremo. Tu ne gre zgolj za vojaške potrebe, pač pa za dvojni namen. Za transportno letalo in helikopterje, ki so tudi za civilne namene, za potrebe civilne zaščite. To je tisti moment, ki je preusmeril potrebe pri nas in v drugih državah. Ne gre za klasično vojaško grožnjo in pripravo na njo, pač pa za realno načrtovanje za realne potrebe v realni situaciji,« je glede finančnih in materialnih obveznosti do zveze Nato ter načrtih Slovenije dejal Janša.

Po srečanju slovenskega in hrvaškega premierainna Otočcu, kjer sta, kot je Janša večkrat poudaril, govorila zgolj o soočanju z epidemijo virusa covid-19, je slovenski premier v Odmevih za RTV Slovenija spregovoril še o drugih temah.»Jaz bi šel stavit z vami karkoli, da v zadnjih mesecih nihče v Bruslju niti ni pomislil, da imata Slovenija in Hrvaška kakšen spor. Povsem druge prioritete so tukaj. Jaz osebno sem realist. Vem, da bomo to vprašanje lahko načeli oziroma naredili kakšen korak naprej takrat, ko bo Hrvaška imela na mizi načrt, kako rešiti mejna vprašanja z drugimi sosedami. Do takrat pa se je treba truditi, da to ne bi povzročilo kakšnih novih konfliktov,« je dejal.Na vprašanje, ali bo Slovenija blokirala Hrvaško pri vstopu v monetarno unijo zaradi nerešenih zadev glede meje in arbitraže pa: »Iz nedavne zgodovine vemo, kako je glasno kričanje o tem, kako se bo blokiralo sosednjo državo, pripeljalo do te situacije, ki jo imamo z arbitražnim sporazumom zdaj.«Poudaril je, da so določeni pogoji za vstop v monetarno unijo in da je dolžna vstopit v območje evra: »Če se postavimo na čisto pragmatično stališče, je vsem, ki hodijo na Hrvaško na dopust, v interesu, da se to zgodi čim prej, da ne bo treba več menjati evrov za kune. In mislim, da je to tudi nekaj, zaradi česar smo to unijo gradili.«Podobna stališča ima Janša tudi glede vstopa v Schengen, saj vstop Hrvaške pomeni, da Slovenija ne bo več zunanja meja in se tudi ne bo več ukvarjala z migranti.