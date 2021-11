Janez Janša brutalno iskreno o svojih ministrih in razpadu koalicije

»Več ali manj države v okviru EU ukrepamo zelo podobno. Avstrija je šla nekoliko dlje s tem zaprtjem. Želijo za praznike sprostiti smučarsko sezono, ki predstavlja velik del prihodek turizma in gospodarstva. Oni bodo v tem času delnega tako imenovanega lockdowna žrtvovali nekaj gospodarskih aktivnosti. Upajmo, da jim bo uspelo. Slovenija je podobne ukrepe imela lani, novembra, decembra in januarja. Kakšni so bili rezultati, veste. Bili so mešani. Prinesejo hitro olajšanje, v neki epidemični situaciji, če se jih držimo. Tudi PCT, če se jih držimo,« je v pogovoru na Radiu Ognjišču dejal predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah se številke umirjajo, grozi pa nam lanska situacija, ko smo bili dlje časa na nekem platoju. Vnovič je pozval k cepljenju. Če bi bili 80 ali 90 odstotkov precepljeni, potem ne bi govorili o zdravstvenem sistemu na robu zmogljivosti. Bi imeli še vedno ljudi, ki zbolevajo in na intenzivni negi, vendar petkrat manj.

O obveznem cepljenju je dejal, da si vlada ne domišlja, da ve več od stroke. Sledijo stroki, znanosti zaupajo, pravi. A opozarja, da ni stroka le zdravstvena, ampak tudi iz šolstva in druga. Ko gre pa za izrazito zdravstveno ukrepe, kot je cepljenje, pa bodo ravnali tako, kot pravi zdravstvena stroka.

V zadnjih dneh največ odkritih s hitrimi testi med osnovnošolci, pojasnjuje Janša. Pozitivne se tako izolira in okužbe se ne prenašajo. Manj ljudi zboli, manjši je pritisk na zdravstveno osebje, na kapacitete, kar pomeni, da se lahko zdravi tudi necovidne bolnike.

Grožnje

Spregovoril je tudi o grožnjah. Dejal je, da je tega res veliko: »Če bi vam prebral, kaj vsak dan kdo piše, kaj objavlja, v smislu groženj, bi trajalo kar nekaj časa.« »Ko je napadena družina je grožnje težje spregledati. Kolegi iz drugih evropskih držav pravijo, da se grožnje dogajajo tudi drugod, razlika je pri tem, da tisti, ki grozijo, drugod niso zaščiteni, pri nas pa so.«

»Borimo se proti covidu, ne pa drug proti drugemu. Je pa res, da bo neka manjšina vedno proti. Ne samo pri nas, ampak povsod. Takšna pač je človeška rasa,« pravi Janša. Spregovoril je tudi o protestih in o medijih, ki da so takšnim novicam dajali največ pozornosti, dogodke predvajali kot prvo novico in jim posvečali veliko minutaže: »Šele ko so te stvari izginile kot prva novica, se je ta vnema porazgubila in nikoli več ni bilo deset tisoč ljudi na teh protestih.«

Interpelacije

Ali vsi ministri uživajo njegovo podporo? »Dokler so ministri, morajo uživati mojo podporo.« Od marca, tako Janša, je bilo vloženih deset interpelacij. Opozarja, da v tujini v kriznih časih niso počeli kaj takšnega. Andreju Vizjaku je podporo denimo odrekla NSi, tudi ministru Dikaučiču. A interpelacije kljub temu niso podprli. Janša je pojasnil, da bi podpora interpelaciji predstavljala kršitev koalicijske pogodbe in bi pomenilo, da stranka s tem tudi izstopa iz koalicije.

Dvig minimalne plače

»Tekmovanje v tem, kdo bo bolj dvignil minimalno plačo, je nesmiselno,« ugotavlja Janša, in dodaja, da se s tem ustvarja pritiske, ki uničujejo delovna mesta.

Nova koalicija

»Z nekom, ki ni v parlamentu, je težko iti v koalicijo,« je na vprašanje o sodelovanju v prihodnosti dejal Janša. Poudaril je, da imajo pristop, da nikogar ne izključujejo, tudi tistih ne, ki jih pljuvajo.