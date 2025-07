Janša je bil na Thompsonovem koncertu, sledilo je zgražanje: On je očitno – spreman

Thompsonovega koncerta v Zagrebu se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Fotografijo s parom je na svojem Facebook profilu objavil hrvaški TV voditelj Velimir Bujanec. Janševa udeležba na koncertu glasbenika, ki ga povezujejo z ustaštvom, je sprožila vrsto negativnih odzivov.

»To ni običajen koncert. In Thompson ni običajen pevec. Je dolgoletni simbol skrajne hrvaške desnice. Na njegovih koncertih so vsi 'za dom spremni', vijejo se zastave NDH, marionetne države nacistične Nemčije, in še in še podob, ki bi morale ostati v zgodovini. In v tej masi ljudi, ki jo združuje ideja, zaradi katere je Evropa pred dobrimi 80 leti krvavela, je v družbi proustaškega TV voditelja Velimirja Bujanca (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije) tudi Janez Janša,« so na facebooku opozorili v Inštitutu 8. marec. »Politiki seveda vedo, kaj počnejo. Kam gredo. S kom se fotografirajo. Janša se ni znašel na tem koncertu po naključju. V tej množici, med temi simboli, v tej družbi se počuti domače. Ideja ksenofobne, supremacistične Hrvaške mu je simpatična, rad bi jo imel tudi doma. Kajti on je očitno – spreman.«

»Koncentracijsko taborišče, ki ga je med vojno vodil ustaški režim, je bilo še za standarde druge svetovne vojne posebej brutalno. Ustaši so v njem svoje žrtve mučili in klali, za to so imeli celo poseben nož, tako imenovani srbosjek. Kaj točno ima ustaštvo z domoljubjem, ni jasno, sploh če vemo, da so ustaši Italijanom med vojno prepustili Dalmacijo,« so bili v levici ostri o Janševi udeležbi na koncertu. To je po njihovem mnenju sramota za Slovenijo. »Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu.«