Janša jasen glede vojaške akcije ZDA: »Težka odločitev, a ...«

Po vojaški akciji ZDA na Iran se po svetu vrstijo odzivi na to potezo vojaške in gospodarske velesile. Predsednik vlade Robert Golob je po ameriških napadih na jedrske objekte v Iranu pozval vse strani k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo. Opozoril je, da dodatno zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu predstavlja resno grožnjo. Zunanje ministrstvo pa je pozvalo k umiritvi razmer v regiji in vrnitvi k pogajanjem.

Kot poudarja Golob, nasilje in vojaški spopadi vodijo samo v še večje trpljenje nedolžnega prebivalstva Bližnjega vzhoda. Ob tem se je pridružil izjavi Generalne skupščine ZN, da sta edina pot mir in diplomacija, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Janševa pohvala

Predsednik SDS Janez Janša pa je po napadih čestital ameriškemu predsedniku. »Težka odločitev, a nujna. Dobro opravljeno, gospod predsednik,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Poudaril je, da uničenje »najnevarnejšega orožja na svetu v rokah glavnega svetovnega sponzorja terorizma« prinaša upanje za varnejši svet. Za Iran pa je po mnenju Janše najboljši scenarij, da zatirano ljudstvo strmoglavi režim. »Zdaj je čas za to,« je še zapisal predsednik SDS.