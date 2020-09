Janša izstopal z »modnim dodatkom«, ki smo ga plačali državljani (FOTO)

Predsednik vladeje na tradicionalnem strateškem forumu na Bledu imel več dvostranskih srečanj, kar se videza tiče, pa ni ničesar prepustil naključju. Nosil je zaščitno obrazno masko z našitkom slovenske zastave.Iz urada vlade za komuniciranje so nam potrdili, da je Janša nosil masko, ki jo je vlada naročila prav za ta mednarodni dogodek. Nabavili so 300 pralnih dvoslojnih mask in zanje plačali 1024,80 evra. Maske so zašili v enem od domžalskih butikov, ki je oddal najcenejšo ponudbo.Medtem ko so se visoki gostje rokovali z Janšo v običajnih kirurških maskah, ki se lahko kupijo v lekarni, pa je slovenski premier pokazal, da je maska lahko tudi modni dodatek. Podobno je pred dnevi nosil tudi zunanji minister, le da je bil našitek mnogo večji.Obrazne maske pa niso postale le modni dodatek, ampak za marsikoga tudi statusni simbol. Njihove izdelave so lotili tudi priznani modni oblikovalci, s čimer so cene občutno poskočile.