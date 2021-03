Janša in Simoniti z veseljem sprejmeta vabilo, a imata ta pogoj

Premierin minister za kulturoz veseljem sprejmeta povabilo na pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta, a bi izmenjava mnenj morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, so sporočili na spletni strani predsednika vlade. Kot so še zapisali, bi morala biti seja skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin javna, prav tako pa bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.Janša je prejšnji teden predsednici Evropske komisijeposlal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev v državi.