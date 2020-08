Melania pošilja pozdrave po Pompeu, Janša ve, kaj zmorejo ZDA

Prihod državnega sekretarja ZDA Michaela Pompea na letališče Jožeta Pučnika, kjer ga je pričakal slovenski zunanji minister Anže Logar. FOTO: Matej Družnik, Delo

Ameriški državni sekretarje danes prispel na obisk v Slovenijo. Ob prihodu ga je na letališču sprejel zunanji minister. Ministra sta izrazila prepričanje, da bo obisk pomembno prispeval pri iskanju novih priložnosti za sodelovanje tako na političnem področju kot v kibernetski varnosti, gospodarstvu, znanosti in tehnologiji.Podoba delegacije na sprejemu na ljubljanskem letališču je bila sicer nenavadna Na Bledu se je Pompeo srečal s predsednikom vlade. Spremljamo njuno novinarsko konferenco po srečanju.Premier Janša je dejal, da je Slovenija vesela sodelovanja z ZDA in hkrati spomnil na njihovo zgodovinsko vlogo v prejšnjem stoletju: »Hvaležni smo ZDA, ker so dale sto tisočim tujim državljanom zatočišče.«Pozdravlja politiko predsednika, ki jo predstavlja državni sekretar na obisku v Sloveniji. »Vidimo podporo vrednotam svobode, človekovih pravic, dostojanstva oziroma nadaljevanje politike, ki je pomagala k padcu Berlinskega zidu, železne zavese,« je dejal Janša.Slovenija in ZDA so podpisale poseben sporazum – memorandum o varnosti v omrežjih 5G, ki bo nadgradil sodelovanje. »Odločili smo se za poglobljeno sodelovanje na področju kibernetske varnosti. S tem bomo okrepili nacionalno varnost, povečali blaginjo in ohranili odprtost naših družb.« Dodal je, da vidi ZDA kot edino silo, ki se je sposobna soočiti z novimi oblikami varnostnih groženj.»Bog živi v stoletjih skovano prijateljstvo!«je še dodal.Pompeo je prenesel pozdravev Slovenijo in dejal, da je sam vesel, da je prišel na obisk. »Verjamem, da bodo današnji pogovori okrepili gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA.«