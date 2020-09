Janša in Kurz o ponovnem zaprtju javnega življenja

Avstrijski kancler Sebastian Kurz se danes mudi na delovnem obisku v Sloveniji. S slovenskim premierjem Janezom Janšo sta se na novinarski konferenci v Ljubljani davi zavzela tako za skupni pristop v boju proti novemu koronavirusu in nezakonitim migracijam.



Oba sta enotna tudi v nasprotovanju, da bi jeseni za obvladovanje okužb z novim koronavirusom ponovno sledilo popolno zaprtje javnega življenja in gospodarstva, kot je to bilo spomladi ob začetku pandemije covida 19. V boju proti nezakonitim migracijam pa je po besedah slovenskega premierja ključno vprašanje zavarovanje evropskih zunanjih meja.



Kurz (obisk v Sloveniji je njegov prvi dvostranski obisk v tujini po začetku pandemije februarja letos) je izpostavi tudi, da potrebujemo močnejšo, konkurenčnejšo Evropo v globaliziranem svetu.



Dvostranske odnose med država sta premierja ocenila kot dobre. Avstrija je na tretjem mestu med gospodarskimi partnericami Slovenije in na prvem mestu po vlaganjih v Slovenijo. Ob tem je Janša napovedal, da vlada pripravlja ukrepe, s katerimi bo slovensko okolje še ugodnejše za tuja vlaganja.