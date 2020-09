Janša in Kurz bosta po zajtrku plezala na Triglav

Predsednik vlade Janez Janša bo v torek v Ljubljani na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, s katerim se bosta naprej sešla na delovnem zajtrku, kasneje pa bosta plezala v Triglavski severni steni.





Pogovori predsednikov slovenske in avstrijske vlade bodo sicer osredotočeni na dvostransko sodelovanje v boju proti pandemiji covida-19, bilateralne odnose med državama in aktualne evropske teme, so sporočili iz urada predsednika vlade. Kurza bo sprejel tudi predsednik države Borut Pahor. Delovni obisk pa bosta Janša in Kurz sklenila s plezalnim vzponom v severni steni Triglava.



Triglavska severna stena je sicer najmogočnejša, najvišja in najširša slovenska stena, čez katero potekajo številne plezalne smeri.

Za Kurza bo obisk v Sloveniji prvo dvostransko srečanje v tujini po 25. februarju oziroma izbruhu pandemije novega koronavirusa.