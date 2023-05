Janša in Hojs smešila Švarc Pipanovo, ta jima je odgovorila (VIDEO)

V četrtek so poslanci opravili prvo obravnavo o predlogu zakona, ki predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo. Zakon predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, pa tudi avtomatični izbris podatkov iz evidenc.

Med obravnavo so poslanci koaliciji poudarjali, da gre za popravo krivic, medtem ko so v SDS in NSi, ki sta bili takrat del vlade, dejali, da je zakon neprimeren.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je predlagala zakon, s katerimi bi odpravili kazni za kršitve neustavnih covidnih glob, je med razpravo med drugim dejala:

»Cesta, kjer živim sama, ki je meja med Trnovim in Murglami, ali je to še ista občina ali moram gledati na zemljevid. To ni normalno, da so se ljudje s takimi banalnostmi ukvarjali v času epidemije. To pa so banalnosti in neumnosti,« je rekla.

Ob njeno izjavo sta se spotaknila nekdanji notranji minister Aleš Hojs in Janez Janša, ki je v času epidemije vodil vlado.

»V vladi imajo ministrico (ja, prav ste prebrali), ki misli, da so Murgle občina, župan Ljubljane Zoran Janković pa humanitarni delavec,« je zapisal Janša. Hojs pa: »To mejo med Trnovim in Murglami ste Anton Olaj v koroni pozabili nadzirati. Ministrica je bila zbegana.«

Švarc Pipanova je poslancu in predsedniku SDS Janši odgovorila: »Če bi tisti čas sedeli v dvorani, bi morda razumeli sarkazem in karikiranje na račun zmede, ki ste jo ustvarjali z zmedenimi in konstantno spreminjajočimi se ukrepi. Glede na to, koliko ukrepov ste med epidemijo tudi sami kršili, ste očitno zmedli tudi sami sebe.«

V času epidemije je vlada Janeza Janše dvakrat zapirala oziroma odpravljala omejitev gibanja na občine in statistične regije, kar je veljalo nekaj mesecev. Kako je bilo to videti, se je na včerajšnji razpravi v DZ spomnila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

»Pri nas so neke občine take. Da narediš tri korake in si z ene občine v drugi. Takrat sem se spraševala, kaj bo, ko bom šla s konjem v drugo občino. Ker konj ne ve, kje je konec občine.«