Janša in Golobova vlada sta si skočila v lase po napadu v Beljaku

Avstrija in njene sosede si še niso opomogle od nedavnega grozljivega napada v Beljaku, v katerem je umrl komaj 14-letni deček. Policija je napadalca, državljana Sirije, prijela, tudi s pomočjo drugega državljana Sirije, ki je incident opazil ter rojaku nadaljnje prelivanje krvi preprečil tako, da je vanj trčil z avtomobilom.

Ko je o dogodku izvedela javnost, so bili seveda vsi pretreseni in tudi državniki so prebivalcem Beljaka, avstrijske Koroške in celotne Avstrije izrekali sožalje in podporo. Tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Izjavo slednjega je na družbenem omrežju objavila kar vlada: »Izrazito žalosten dan za avstrijsko Koroško in celotno Avstrijo. Ostro obsojam napad v Beljaku. Z mislimi sem z bližnjimi mlade žrtve in ostalimi ranjenimi, ki jim želim hitro okrevanje.«

Zapis je medtem zmotil prvaka največje opozicijske stranke Janeza Janšo, ki ga je komentiral v svojem ostrem slogu: »Kri nedolžnih je na vaših rokah. Ali ni bil ravno predsednik vlade tisti, ki je dejal, da je treba izenačiti legalne in nezakonite migrante? Ja, res je. In ti zločini so posledica takšne zblojene protislovenske in protievropske politike.«

Nedolgo za tem je Janša dodal še en zapis, v katerem je zatrdil, da »obstaja velika verjetnost, da je Sirec prišel v Avstrijo prav prek Slovenije«.

Ali je res tako, bi lahko ugotovili pristojni organi, v primeru, da je bila pot mladega migranta sploh kje zabeležena, na vladi pa so ob tem Janši ponudili informacijo, da je »po doslej znanih podatkih storilec v Avstrijo prišel septembra 2020«, ali prek Slovenije ali ne, niso dodali, so pa navrgli še, da »gre za skrajno resen dogodek s tragičnimi posledicami, ki ga nihče ne bi smel izkoriščati v politične namene«.

Na vprašanje komentatorja na X, ali vlada podpira ilegalne migracije, je vlada odgovorila: »Prosimo, da se vzdržite objave poniževalnih in žaljivih vsebin ter spoštujete pravila komentiranja na družbenih omrežjih vlade«.

Napad privrženca Islamske države je sicer močno pretresel tudi Slovence, od naše meje je kraj namreč oddaljen manj kot deset kilometrov, a strokovnjak za varnost in evropski poslanec Vladimir Prebilič pravi, da je Slovenija še vedno precej varna država, v Evropi pa da teroristična ogroženost ostaja na srednje visoki ravni.

»Bližina meje sama po sebi ni odločilen dejavnik, bolj pomembni so varnostni ukrepi, ki jih izvajamo. Ključni so zgodnje zaznavanje znakov radikalizacije, učinkovito delo obveščevalnih služb ter dobro sodelovanje s sosednjimi državami in evropskimi varnostnimi institucijami,« je v ponedeljek za Slovenske novice med drugim dejal Prebilič.