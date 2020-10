Janša Fajonovi: Nergamo, nergamo, predlagamo pa nič

V četrtek zvečer sta se na Brdu pri Kranju sestali skupina ministrov in posvetovalna skupina, kjer so razpravljali o stanju epidemije novega koronavirusa v državi. Malo pred 1. uro ponoči je premier Janez Janša sporočil, da so ukrepi, sprejeti pred tednom dni, podaljšani za en teden Že proti večeru se je oglasila(SD), ki je vladi očitala, da sprejete odločitve sporoča v nočnih urah. »Ne razumem pa, ali morajo res vodje in izvajalci kritične in potrebne družbene infrastrukture, kot so šole, čakati na nočne seje vlade in po možnosti kak čivk v poznih urah? Ne gre drugače, recimo čez dan? Ljudje so potrpežljivi in odgovorni. Razmere to zahtevajo od vseh nas,« je zapisala na twitterju.Janša ji je kmalu odgovoril in jo okaral: »Nergamo, nergamo, predlagamo pa nič... Samo nagajamo. Čakamo na današnje podatke, voditeljica.«Podrobnosti odločitev pristojnih bodo sporočili na dopoldanski novinarski konferenci, ko bo znano tudi, kaj prihodnji teden čaka šolarje. Na našem portalu jo bomo spremljali v živo.