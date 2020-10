Janša Fajonovi: Ljudje umirajo in trpijo zaradi vas

Predsednico SDje sinoči presenetil čivk predsednika vlade, da bodo od torka veljale omejitve gibanja na občine. Fajonova meni, da Janša tako pomembnih novic ne bi smel sporočati prek twitterja, ta pa ji je odgovoril, da strogih ukrepov v državi ne bi imeli, če ne bi bilo nje in njej podobnih.»Ljudje z razumom in s potrpežljivostjo upoštevamo ukrepe. Vlada pa nam solidarnost vrača z nočnimi nujnimi objavami preko Twitterja?! S takšno komunikacijo med ljudmi žal krepi le zmedo in odpor. Očitno ne obvlada dobro razmer v zdravstvu. Naj da vendarle prostor epidemiologom!,« se je odzvala Fajonova potem ko je Janša v nedeljo zvečer sporočil, da prihaja nov ukrep.Janša se je odzval na njene besede. »Laž, draga Tanja Fajon. Nujnosti takih omejitvenih ukrepov ne bi bilo, če vi in vam podobni ne bi vsakodnevno rušili vse milejše ukrepe in priporočila, ki so bila dana od avgusta dalje in katerih upoštevanje bi virus zaustavilo prej. Ljudje umirajo in trpijo zaradi vas!,« ji je zapisal in zraven pripel fotografijo, na kateri je Fajonova v družbi žvižgača Ivana Galeta na protestih v Ljubljani.Predsednik vlade Janša pri tem ni navedel, da ukrepe zadnje dni rušijo predvsem ministri in direktor NIJZ. Minister za javno upravose je konec tedna preventivno testiral na novi koronavirus, a na rezultate testa ni počakal v samoizolaciji, pač pa je obiskal kozmetični salon. Samoizolacije ni upošteval niti zunanji minister Anže Logar, ki je bil v petek pozitiven na testu za novi koronavirus, a se je, po poročanju medijev, med čakanjem na rezultat testa v Narodni galeriji srečal z direktorico galerije, zato je ta zdaj v samoizolaciji. Pri neupoštevanju ukrepov so v zadnjih dneh zalotili tudi direktorja NIJZ, ki je gorivo na bencinskem servisu točil brez zaščitne maske.Sredi avgusta, preden je vlada sprejela ukrepe o omejitvi gibanja na Hrvaško - to je bil avgusta tudi edini ukrep vlade - , je bilo največ okužb med mladimi, ker bolezni covid-19 niso jemali resno. »Glede na zadnje podatke je večina vnesenih okužb po izvoru iz Hrvaške, starostna struktura pa nam pove, da z vsemi sporočili in obvestili te skupine ne dosežemo, mladostniki in mladi odrasli covid-19 ne jemljejo kot nekaj, kar bi lahko prizadelo njih in se ne držijo priporočil,« je pojasnila infektologinjaVlada je omejitev gibanja občin predvidela v 3. paketu rdeče faze, ko bo v bolnišnicah nad 360 ljudi, število obolelih pa nad 50. V nedeljo sej je po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah zdravilo 508 bolnikov, od tega jih je 71 potrebovalo intenzivno nego.