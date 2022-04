Janša dobil košarico, veliko soočenje odpade

Predsednik SDS Janez Janša je na facebooku pozval, da bi se s predsednikom stranke, ki bo po anketah najbliže SDS, prihodnjo sredo soočila ena na ena na nevtralnem terenu. V nadaljevanju je napisal, da bi soočenje potekalo brez posrednika, kandidata pa bi drug drugemu postavila po deset programskih vprašanj. Janša bi čas za odgovor in repliko omejil na tri minute, vsem zainteresiranim medijem pa bi zagotovil neposredni prenos oziroma spremljanje.

Sreda je tukaj in vprašanje o soočenju s,o naslovili na Gibanje svoboda ter SDS. Iz štaba Roberta Goloba so nam sporočili, da današnjega soočenja ne bo. Takole so zapisali: »Predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob je prejšnji petek kot odziv na objavo aktualnega predsednika vlade zapisal, da vabi predsednika vlade na soočenje z ljudstvom na Trg republike.«

Na odgovor stranke SDS še čakamo.