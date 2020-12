Janša: Dobesedno norčujejo se iz našega zdravja in življenj

Spet inšpekcija

Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija pa je smučišče Krvavec v petek ostalo kljub temu odprto in inšpektorji so mu že naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja.V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so danes za STA pojasnili, da smučišče trenutno obratuje. Danes sicer potekajo treningi tekmovalcev, ki bodo nastopili na državnem prvenstvu, v nedeljo in ponedeljek pa bo na vrsti samo tekmovanje.V petek so našteli okoli 100 smučarjev, število današnjih obiskovalcev pa težko ocenjujejo tako zaradi prisotnosti tekmovalcev kot tudi zaradi dejstva, da ima precej obiskovalcev sezonske karte. Sicer pa ljudi ne bodo odganjali. »Če pridejo, jih sprejmemo,« so dodali.Danes je na smučišču spet inšpekcija, vendar so v RTC Krvavec še vedno odločni in nameravajo vztrajati pri odprtju smučišča vse do novega leta.Predsednik vladeje na twitterju napisal, da so smučišča v Nemčiji, Franciji, Italiji in drugih državah popolnoma zaprta, čeprav imajo te države boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija in večje rezerve v zdravstvu za obravnavo dodatnih bolnikov s covidom 19. Po njegovem se nekateri »dobesedno norčujejo iz našega zdravja in življenj«.