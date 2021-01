Janša delil krvavi posnetek: »Si predstavljate, da bi se to zgodilo v Ljubljani?« (VIDEO)

V več nizozemskih mestih že več dni potekajo nasilni izgredi. Protestniki so med drugim metali kamenje in pirotehnična sredstva, zažigali kolesa in plenili po trgovinah. Gre za najhujše izgrede na Nizozemskem v zadnjih štirih desetletjih, ki jih je sprožila uvedba policijske ure.je na twitterju delil posnetek, ki je nastal med protesti v Eindhovenu. Video prikazuje, kako se je policija lotila protestnikov z vodnimi topovi, ena od prisotnih pa je utrpela hujšo poškodbo obraza. »V “jedrnih” državah #EU niso nič kaj nežni do protestnikov. Si predstavljate, da bi tak posnetek nastal v Ljubljani ali v Varšavi? Takoj fašizem pa to. Zaustavitev EU sredstev. Antifa solidarnost. ipd,« je ob tem zapisal slovenski premier.