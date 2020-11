Janša čivka o sproščanju ukrepov

Poslanci o PKP6

DZ že več ur razpravlja o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe in prinaša še nove. Koalicija ukrepe pozdravlja, opozicija kaže s prstom na določbe, ki niso povezane z virusom. O sprejemu zakona bodo poslanci glasovali še nocoj.



Predlog šestega protikoronskega zakona sega na različna področja, tako kot predhodnih pet pa daje pomemben poudarek zaščiti delovnih mest in ohranitvi delovanja gospodarstva. "Ukrepi so osredotočeni na to, da podjetja dobijo čim več neposredne pomoči," je dopoldne dejal finančni minister Andrej Šircelj.



Vrednost ukrepov je ocenil na eno milijardo evrov. Od tega se bo večina namenila za subvencioniranje čakanja na delo, ki se podaljšuje do konca januarja 2021, ter delno kritje fiksnih stroškov podjetij, ki je ena od novosti tokratnega zakona.

Država bo del fiksnih stroškov povrnila pravnim in fizičnim osebam, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Do pomoči bodo v zadnjem letošnjem četrtletju upravičene v primeru 30-odstotnega padca prihodkov.



Čeprav je vodja vladne strokovne skupine za obladovanje koronavirusa Bojana Beović v torek, da nimamo nobenega maneverskega prostora, da bi sproščali ukrepe , in je s tem dala občutek, da je sproščanje ukrepov še zelo daleč, je danes predsednik vladena twitterju zapisal, kdaj bo vlada razpravljala o sproščanju ukrepov.»Naslednji teden bo vlada obravnavala parametre postopnega sproščanja ob pogoju umirjanja koronavirusa,« je zapisal Janša. Dodal je še, da je na torkovem sestanku tekla beseda o pripravah in načrtu za množično testiranje in registraciji za prostovoljno cepljenje. »Epidemijo obvladujemo z velimi napori.«