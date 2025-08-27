Janša jih je napičil: »Naredili zastoje na avtocestah, nato jim napovedali vojno«

Resorji naj uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na slovenskih cestah, tudi v luči razmer na primorskih, ter na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo, poziva sekretariat Sveta za nacionalno varnost.

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so razmere na slovenskih cestah na obravnavali v prisotnosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

»Sprejet je bil sklep, da resorji uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na cestah, tudi v luči razmer na primorskih cestah, ter na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo. Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena s sosednjo Italijo,« so zapisali.

Ne bo odstopil Andrej Ribič se je dotaknil pozivov k odstopu, ki so se pojavili te dni zaradi kaosa na cestah, in zatrdil, da odstopiti ne namerava.

To sporočilo pa je v svojem stilu komentiral šef SDS. Janez Janša je tako na omrežju X zapisal: »Naredili zastoje na avtocestah, nato pa so jim napovedali vojno. Samo v Sloveniji,«.

Razmere na primorski avtocesti so zaostrene zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Dars ni kriv za zastoje do katerih prihaja na mejnem prehodu Fernetiči Prvi mož Darsa Andrej Ribič je predstavnikom lokalne skupnosti danes poskušal vnovič pojasniti nekatere nejasnosti, do katerih je prišlo zaradi novega prometnega režima po zaprtju dela vipavske hitre ceste. Med drugim so našli začasno rešitev za lokalni tovorni promet v Sežani. Z avtoprevozniki pa se bo v četrtek sestala infrastrukturna ministrica. Kot je po srečanju s predstavniki Dijaške skupnosti Celje poudaril Ribič, Dars ni kriv za zastoje, do katerih prihaja na mejnem prehodu Fernetiči, kamor je preusmerjen tovorni tranzit. Zastoje po njegovem povzroča mejna kontrola na italijanski strani.