Janša brez milosti: Takim zdravnikom bi morali vzeti licenco

Premierje prepričan, da bi morali biti zdravniki, ki podcenjujejo nevarnost novega koronavirusa, kaznovani, in sicer kar z odvzemom zdravniške licence. Na twitterju je pripel članek, v katerem je vodja Oddelka intenzivne terapije na Infekcijski klinikiizrazil zaskrbljenost nad dejstvom, daslovenska javnost še vedno ne verjame, da je to lahko nevarna bolezen in da je to lahko smrtna bolezen.»Tudi Zdravniška zbornica bi morala resno razmisliti o odvzemu licence zdravnikom, ki zanikajo nevarnost #COVIDー19, čeprav bolniki umirajo pred njihovimi očmi. Si predstavljate častnike neke vojske sredi vroče vojne, ki zanikajo obstoj sovražnika?« je zapisal (nelektorirano) premier.