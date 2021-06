Janša brez milosti: Ljubljano želite spremeniti v center okužb

Protivladni protesti prejšnji teden. FOTO: Delo

Prejšnji petek se je na protestu v prestolnici zbrala večtisočglava množica protestnikov in nasprotnikov Janševe vlade iz sindikalnih in kulturniških vrst, ki je zahtevala odstop vlade in predčasne volitve. Organizatorji so sprva poročali, da se je protesta udeležilo 40 tisoč ljudi, a policija je nato sporočila precej manjšo številko, in sicer 15.000.Premierje že pred dnevi opozoril, da takšno ravnanje v času epidemije ni primerno, zdaj pa je na twitterju objavil graf, ki prikazuje, da se je število okužb z novim koronavirusom v Ljubljani te dni povečalo. »Posledice petkovih širjenj virusa. Ljubljano želijo v #KUL spremeniti v nov center okužb,« je zapisal Janša.Premierja so nekateri uporabniki twitterja sicer opozorili, da na grafu ni videti prav velikega odstopanja v primerjavi s prejšnjimi tedni in meseci.