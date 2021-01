Janša brez dlake na jeziku o tem, kaj si misli o Erjavčevi nameri

Prvak Desusaje pred dnevi napovedal, da bo koalicija KUL, v kateri so zbrane še stranke LMŠ, Levica, SD in SMC, 15. januarja vložila konstruktivno nezaupnico vladi, Erjavec pa naj bi postal novi kandidat za mandatarja. Janša je prepričan, da bo tudi po tem datumu njegova vlada delala normalno in zaključila svoj mandat.Preberite tudi:​Janša se je med novinarsko konferenco o strategiji vlade glede spopadanja z epidemijo odgovoril tudi na vprašanje o napovedani konstruktivni nezaupnici: »Ni minil en mesec, kar je ta vlada prisegla, pa je SD že napovedal konstruktivno nezaupnico in od takrat poslušamo razne analitike, ki razlagajo, kako to v epidemiji ni običajno, je pa treba spoštovati postopek. Še nobenega postopka ni. Postopek se začne, ko nekdo v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom nezaupnico tudi dejansko vloži. Če se bo to res zgodilo 15. januarja in bo seja teden dni kasneje, potem moram reči, da stranke opozicije, ki se s tem ukvarjajo, bolj natančno spremljajo potek epidemije, kot bi kazalo iz predlogov, ki jih dajejo za njeno ustavitev. Ker se računa, bomo takrat na vrhu vala, kar dejansko bomo, če naslednji teden z ukrepi, ki veljajo in niso najstrožji, ne bomo bistveno omejili in krivulje ne bodo obvladane, bo vrh epidemije ravno v času, ko nekateri računajo na razpravo o konstruktivni nezaupnici. Epidemija se uporablja v politične namene.«Preberite tudi:Postopek je »seveda legitimen, kar se tiče pa moralne podlage, pa si sami ustvarite svoje mnenje. Novo vlado želijo sestaviti tisti, ki so jo že imeli, v glavnem iste stranke, iste osebe isti predsedniki strank, ki niti v parlament niso prišli. Zanimivo je, da bodo v preostanku mandata, v letu in pol, naredili vse tisto, v času epidemije, česar prej niso naredili v letu in pol brez epidemije. Kdor temu verjame, lahko verjame, a iz te moke ne bo kruha, tudi če bo peka dana v peč. Mi se s tem trudimo čim manj obremenjevati. Mislim, da bo ta vlada delala normalno tudi po 15. oz. 21. januarju in bomo zaustavili epidemijo in tudi uspešno zaključili mandat.«Odzvala sta se tudi prvak NSIin SMC. Tonin je bil kratek: »Številke so jasne, če bi imeli večinsko podporo, bi jo izpričali s podpisi. Mislim, da je to izgubljen čas, ampak postopki so postopki in se bomo temu prilagodili. Verjamem, da bo vlada ta mandat oddelala do konca.«Počivalšek je ponovil, da je za SMC »prioriteta stabilnost in zanesljivost. Mislimo, da je treba strniti vrste v spopadu z epidemijo in ekonomskimi težavami. V SMC vodimo postopek programske prenove in strateškega premisleka o prihodnjih korakih. Predvsem pa je za nas pomemben projekt povezovanja političnega centra. Več manjših strank slabi liberalni center. SMC je in bo garant zanesljivost in stabilnosti.« Na kar je Tonin dodal: »Iz prve izkušnje se niso nič naučili. Upam, da bodo razumeli, da brez NSi v tem mandatu ni nobene vlade.«