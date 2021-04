Janša brani Kacina, tako je vrnil Jankoviću

Na ljubljansko mestno občino in na ljubljanske zdravstvene domove v zadnjem času letijo kritike, ker v glavnem mestu cepljenje naj ne bi potekalo dovolj hitro. V vse skupaj se je vpletel celo koordinator za cepljenje, ki naj bi se začel ukvarjati z organizacijo dela ZDL in logistiko ter jim skušal organizirati prostore za cepljenje. Vse skupaj je v sredo pošteno razburilo ljubljanskega župana, ki je Kacinu sporočil, naj se raje posveti tistemu, za kar je zadolžen in naj zagotovi zadostno število cepiva v Ljubljani. A zgodba se ne konča tukaj. V bran Kacinu je stopil predsednik vlade, ki je danes na twitterju s fotografijo z Gospodarskega razstavišča, kjer poteka množično cepljenje in testiranje tako 'piknil' ljubljanskega župana. »Ljubljana je dovolj bogata, da bi svojim prebivalcem v vrsti za cepljenje na GR lahko zagotovila senco.«