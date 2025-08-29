Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit

Zunanja ministrica Tanja Fajon je po poročanju Dela na letošnjem diplomatskem posvetu prvič izrekla, da se v Gazi dogaja genocid. »Genocid, ki ga Izrael izvaja nad Palestinci, je pretresljiv dokaz, kako nerešeni konflikti ne izginejo, temveč se vračajo, vedno bolj krvavi, vedno bolj nečloveški«.

Vlada zato načrtuje nove ukrepe zoper Izrael, nekateri diplomati pa ob tem svarijo pred možnimi diplomatskimi posledicami iz ZDA.

Veleposlanica v Izraelu ali živi ščit Hamasu?

Neki uporabnik je ob tem predsednika SDS Janeza Janšo označil za bodočega premierja in ga vprašal, ali lahko Fajonovo predlaga za veleposlanico v Izraelu. »To bo zanjo huje, kot biti zaprta na Igu?« je še pripomnil ob tem.

»Ne. Poslali jo bomo v Gazo kot neposredno razvojno pomoč in živi ščit Hamasu. Od besed k dejanjem,« pa mu je odgovoril Janša.