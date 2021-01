Ravs na twitterju: Janša bi bivšemu ministru vzel otroke, če so ti v stiski

»Neenakosti v šolah se povečujejo«

Dolgo obdobje šolanja od doma je zmotilo nekdanjega šolskega ministra, ki je v tvitu predsedniku vladeočital, da se raje prepira z mediji, namesto da bi iskal rešitve.»Otroci so doma že več kot 80 dni, brez podpore, njihove stiske in primanjkljaji v nebo vpijoči. Predsednik vlade pa se krega z mediji, kdo je kaj rekel in razpravlja o nekih imaginarnih modelih. Realizacije nobene. Nesposobnost razmišljanja in ukrepanja je pripeljala do tragedije,« je zapisal Pikalo, ki meni, da vlada ne naredi dovolj za sproščanje ukrepov v šolskih ustanovah.Drugačnega mnenja je Janša, ki je prepričan, da se vlada vendarle pogovarja o postopnem sproščanju, vsaj po modelu C. Pikalu pa na kritiko ni ostal dolžen in se je v odgovoru spustil na osebno raven.»Res žalostno, da so otroci Jerneja Pikala že več kot 80 dni brez podpore in v stiski. Kaj počne center za socialno delo? Bo potreben odvzem? Moja dva osnovnošolca pridno vsak dan delata šolo na daljavo, z vso podporo. Hvala učiteljicam. Stiska pa, ko morata z računalnika,« je zapisal Janša in dodal smeška.Na predsednika vlade se je s pismom obrnilo tudi Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, ki pravijo, da so posledice dolgotrajnega dela na daljavo »nedvoumno škodljive«. Opozarjajo na vsesplošni upad kakovosti znanja in gibalnih sposobnosti, na drugi strani pa porast čustvenih in vedenjskih težav. »Opažamo, da v primerjavi z vrstniki dodatno nazadujejo tiste skupine otrok in mladostnikov, ki jih v slovenskem šolstvu sicer 'tradicionalno' dodatno podpiramo z namenom zmanjševanja socialnih neenakosti in zagotavljanja enakih možnosti.«Po njihovem mnenju je »vedno več družin, ki ravno zdaj potrebujejo dodatno pomoč in podporo šolskega sistema pri tem, da svojim otrokom nudijo spodbudno in stabilno okolje«. Kot pravijo, »medtem ko imajo nekateri doma relativno ugodne razmere za učenje ter starše, ki jih pri tem lahko osebno in materialno podpirajo, pa so drugi ujeti v družinskih okoljih in ne smejo v šolo, tudi če bi to radi, umaknejo pa se lahko samo na ulice«.Predsednika vlade pozivajo, da v čim krajšem času pripravi načrte karseda varnega obratovanja vrtcev, šol in domov, ki bo upošteval najbolj ranljive skupine in njihove potrebe.