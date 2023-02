Janša besen do konca: To je neprimerno in nedostojno do pogumnih Slovencev

Predsednik SDS in eden najvidnejših osamosvojiteljev ( med vojno za Slovenijo minister za obrambo) Janez Janša je ogorčen.

Moti ga, da, kot je navedel na družabnem omrežju, nekateri območni odbori Zveze veteranov vojne za Slovenijo z veliko zamudo pošiljajo članom spominsko medaljo slovenske osamosvojitve po pošti. Janša meni, da bi bila bolj primerno to storiti na slavnostni podelitvi.

Šef SDS tako jasno pove, da je to: »Neprimerno in nedostojno do pogumnih Slovencev, ki so Koroško in Slovenijo ubranili pred agresorjem in bili zgled ostalim.«