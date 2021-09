Janša benti čez policijo, na delu so bili vandali

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je včeraj pred ministrstvom za kulturo izvedel 9. akcijo oz. odprtje razstave v javnem interesu. Z akcijo v aktivu od ministrstva zahtevajo, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status kulturne organizacije v javnem interesu.V sklopu t. i. razstave je aktiv na okna ministrstva izobesil plakate z več izjavami, ki jih je predsednik omenjenega društvajavno objavil na družbenih omrežjih. Ta je preko Twitterja denimo pohvalil nekdanjega nacističnega voditelja Hitlerja.Slednje so sicer ostro obsodili v številnih strankah in na ministrstvu za kulturo, z objavo naj bi se ukvarjali tudi na ljubljanskem okrožnem tožilstvu.Vendar pa na ministrstvu besnijo tudi zaradi izobešenih plakatov in pravijo, da gre za nov primer vandalizma. Razjezil jih je tudi odziv policije, ta naj bi na kraju posredovala šele po 20 minutah. Podprl jih je tudi premierin potezo policijo, »ki jo Ljubljani očitno vodijo nesposobni ali pa ideološko obremenjeni kadri«, označil za sramotno.